JR西日本によりますと、東海道新幹線の大雪による徐行運転のため、山陽新幹線に直通する広島・博多方面行き「のぞみ・ひかり号」に１０～２５分の遅れがでています。  ※新大阪駅始発の「みずほ・さくら・こだま号」はほぼ時刻通り運転を行っています。 【下り】山陽新幹線：岡山～博多［一部列車遅延］