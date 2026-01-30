子育て中は食費や生活費、子どもの学費などの出費がありお金がかかるもの。子どもが大きくなって学費の支払いが終わったと思ったら、今度は自分たち夫婦の老後資金も必要になってきますよね。先日ママスタコミュニティに寄せられたのは、「老後やっていけるか不安」というストレートなタイトルの投稿です。『今は大丈夫だけれど、住宅ローンや子どもの学費などを考えていたら、やっていけるか不安になってきた。もっと働かないとと