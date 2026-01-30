＜ヒルトン・グランドバケーションズ トーナメント・オブ・チャンピオンズ 初日◇29日◇レイクノナG＆CC（フロリダ州）◇6624ヤード・パー72＞米2年目のシーズンもアグレッシブさは変わらない。過去2年間の優勝者のみが出場できる開幕戦のエリートフィールドに、岩井明愛が初出場。6バーディ・3ボギーの「69」で回り、新シーズン初ラウンドを60台にまとめた。【写真】岩井ツインズのプライベートにお邪魔しました！「グリーンが仕