アメリカのトランプ大統領は、FRB=連邦準備制度理事会の次の議長人事を「30日の朝に発表する」と明らかにしました。トランプ大統領「FRBに最適な人物を選んだ。それはあすの朝に発表する」トランプ大統領は29日、FRBのパウエル議長の後任人事を「30日の朝に発表する」と明らかにしました。これに先立ち、トランプ氏は前日に政策金利の据え置きを決めたパウエル議長を「愚か者」と呼び、「彼はアメリカに、年に数千億ドルもの不必要