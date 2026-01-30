女優の剛力彩芽（33）が30日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「テレビ東京『人は見た目じゃないと思ってた。』本日、第4話の放送です」と書き出した剛力。自身が出演するドラマの告知をした。知的なめがね姿が魅力的なオフショットをアップ。「是非ご覧ください」と呼びかけた。ファンからは「言葉では言い表せないほど素敵過ぎ」「彩芽ちゃん可愛い」「お洒落クールな感じですごく素敵です」