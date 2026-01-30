東方神起の元メンバー・ジュンス（39）が、個人事業に対する意欲をみせた。韓国の公営放送MBCで28日に放送された芸能トーク番組にゲスト出演した。番組の中でジュンスは「一時、ゲームにはまってネットカフェを開業した。企画会社の職員や同僚マネジャーが来れば、お金を受け取るのが申し訳なかったので、すべて無料にしてあげた。そのため、その友人たちがずっと来ていて、一般のお客さんが入ってくる空間がなかった」と話した。