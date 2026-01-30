Uber Japanは、地域に根ざしたクリエイターと共に、日本各地の移動課題や日常の移動シーンを描くコンテンツプロジェクト「ふるさと Uber」を開始した。ふるさと Uber同プロジェクトは、地方におけるリアルな移動体験を通じて、Uber Japanが地域社会における長期的なモビリティパートナーとして果たす役割への理解と信頼を深めることを目的に実施する。札幌、仙台、熱海、加賀、京都、徳島、別府、沖縄の全国8地域にて、各地域に根