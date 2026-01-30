モスフードサービスは2月7日〜9日の3日間、"にくの日"の人気商品「にくにくにくバーガー」(990円)を神奈川県内のモスバーガー89店舗(一部店舗を除く)で販売する。「にくにくにくバーガー」(990円)神奈川県限定復活「にくにくにくバーガー」は2017年6月にテレビ番組の企画から誕生したメニュー。発売当初から支持を集め、2017年7月から2024年2月29日までの毎月29日に"にくの日"企画として継続販売していた。2025年11月29日の"いいに