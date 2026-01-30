あいさつの表現を覚えよう 「寝坊しちゃった」 【寝坊】握った右手（枕をイメージ）に、もたれるように頭を傾け、右手を上げる。 「寝不足です」 【寝る ＋ 不足】寝るは握った右手（枕をイメージ）に、もたれるように頭を傾ける。不足は左手のひらを上に向け、右手の人差し指で左手のひらをかくようにする。 「眠い」 【眠い】親指と他の4本の指で、まばたきをするように、両手を