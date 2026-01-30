ドル買い優勢、米政府閉鎖回避でひとまず安堵ドル円153.50円台に上昇 東京朝はドル買いが優勢、ドル円は153.57円付近まで上昇している。 トランプ米大統領と民主党が予算案を巡り「暫定合意」に至ったため、今週末の政府機関閉鎖は回避される見通し。 閉鎖回避にひとまず安堵。ただ、依然として警戒感は残ったまま。 トランプ氏はまもなく次期FRB議長を発表する予定で、新しい議長はトランプ氏に忠実な人物になるた