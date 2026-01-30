ＮＹ金時間外取引上昇、政府閉鎖回避も警戒残る 東京時間09:57現在 ＮＹ金先物APR 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝5441.40（+86.60+1.62%） 前日のNY時間では急落する場面があったが利益確定の動きと見られる、そのため再び史上最高値を更新するだろう。 米政府閉鎖は回避される見通しだが、まだ油断はできない。次期FRB議長発表やトランプ氏の英国カナダ、メキシコに対する嫌がらせ警戒、米国の