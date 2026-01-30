米株価指数先物時間外取引下落、政府閉鎖回避の見通しも警戒残る 東京時間09:58現在 ダウ平均先物MAR 26月限49044.00（-126.00-0.26%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限6976.50（-16.25-0.23%） ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限25925.75（-73.50-0.28%）