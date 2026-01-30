DM15 R2R エミライは、FIIOのポータブルCDプレーヤー「DM13」の進化モデル「DM15 R2R」を近日発売する。独自開発のフルバランス24bit R2R DACを搭載し、CD再生に加え、USB DAC、Bluetooth送信、デジタル出力も可能。価格はオープンで、市場想定価格は48,400円前後。カラーはブラック、シルバー、ホワイト。レッドは後日発売予定。 DM13の発売後、「各所からのフィードバックを