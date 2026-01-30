阪神の先乗り合同自主トレ２日目が３０日、沖縄・宜野座で始まった。この日で合同自主トレは終わりだが、今季に向けた契約未更改の佐藤の姿はなかった。一方で、２８日に沖縄入りしたメンバーに加えて、岩崎、岩貞、高橋、糸原の４人が合流した。