えー!?「次の週末はちゃんと家にいる」って言ってましたよね…オムツも買ってこないし、約束をまったく守ってくれない。信用ゼロですね。キャンプは“俺の癒し”みたいですが、ちょっとご執心すぎませんか？【まんが】夫がキャンプに行く理由(ウーマンエキサイト編集部)