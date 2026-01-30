スペースXは日本時間2026年1月30日、ヴァンデンバーグ宇宙軍基地から「ファルコン9（Falcon 9）」ロケットを打ち上げ、スターリンク（Starlink）衛星25機を所定の軌道へ投入しました。スターリンク（Starlink）とは？4万機以上の衛星計画、天体観測への影響を解説打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報：Falcon 9（Starlink Group 17-19）・ロケット：Falcon 9 Block 5・打ち上げ日時：日本時間 2026年1月30日 2時