第98回選抜高校野球大会（3月19日から13日間、甲子園）の出場32校を決める選考委員会が30日、大阪市内で始まった。一般枠30校と21世紀枠2校を選出し、午後3時30分に発表する。午前8時30分からは21世紀枠候補校の推薦理由説明会が開かれ、候補9校の担当者が3分30秒のプレゼンテーションや質疑応答に臨んだ。質疑応答で最多の質問を受けたのは楽天・岸の母校である名取北（宮城）。3つの質問を受け、部員が参加する東日本大震