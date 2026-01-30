【「近代麻雀」2026年3月号】 1月30日 発売 価格：980円 竹書房は、雑誌「『近代麻雀』2026年3月号」を1月30日に発売した。価格は980円。 表紙と巻頭グラビアには、えなこさんが登場。付録として、小冊子「点数計算ドリルデラックス」とDVD「プロ雀士が麻雀で大暴れ！の3半荘」が付属する。 また、マンガは「老境博徒伝SOGA」、「むこうぶち」、「ピークアウト」