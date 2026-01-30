29日午前、大館市比内町で屋根の雪下ろしをしていた女性が地面に転落し大けがをしました。大館警察署の調べによりますと29日午前11時ごろ、大館市比内町片貝の小屋で屋根の雪下ろしをしていた55歳の女性が、足を滑らせて約3メートルの高さから地面に転落しました。女性は腰などの骨を折る大けがをしました。県内では内陸地域と沿岸北部地域に雪下ろし注意情報が出されています。対象地域では気温の予想から、屋根の雪が滑り