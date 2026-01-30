29日夕方、美郷町で除雪作業をしていた男性が家庭用除雪機に手を巻き込まれ大けがをしました。大仙警察署の調べによりますと29日午後6時35分ごろ、美郷町境田の住宅敷地内で家庭用除雪機を使って除雪作業をしていた43歳の男性が、除雪機に右手を巻き込まれました。男性は指を骨折するなどの大けがをしました。男性が手を巻き込まれたのは、雪をくだいてかき込む、回転するらせん状の歯の部分だということです。県内は大雪になって