カシオ計算機が急反発し昨年来高値を更新している。２９日の取引終了後に２６年３月期の連結業績予想について、売上高を２７００億円から２７４０億円（前期比４．７％増）へ、営業利益を２１０億円から２２０億円（同５４．５％増）へ、純利益を１５０億円から１７０億円（同２．１倍）へ上方修正したことが好感されている。「Ｇ－ＳＨＯＣＫ」と「ＣＡＳＩＯＷＡＴＣＨ」の２軸戦略が奏功した時計事業が牽引役となり、