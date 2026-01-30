トクヤマが大幅安で３日続落となっている。午前９時ごろに２６年３月期の連結業績予想について、売上高を３６４５億円から３５１５億円（前期比２．５％増）へ、営業利益を４１５億円から３９０億円（同３０．１％増）へ、純利益を２９０億円から２７５億円（同１７．６％増）へ下方修正したことが嫌気されている。 国内外での化学品の販売価格の下落と販売数量の減少や、多結晶シリコンの販売数量の減少に加えて、診断事業