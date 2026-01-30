カルナバイオサイエンスはストップ安ウリ気配。２９日取引終了後、第三者割当による第２回無担保普通社債（私募債）と新株予約権（行使価額修正条項付き）、新株式を発行すると発表した。新株予約権・新株式発行による将来的な株式価値の希薄化を懸念した売りが膨らんでいる。 調達資金約３０億円（手取り概算額）は研究開発費用などに充てる。なお、２月１７日付で残存する第１回無担保転換社債型新株予約権付き社債の全て