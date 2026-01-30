朝日インテックは前月以来、バリュエーション調整的な下押し圧力が強まっているが、本業は底堅く推移するとみて、２００日移動平均線に接近した価格帯で買い向かいたい。 同社は狭心症や心筋梗塞に対する治療法であるＰＣＩ治療（経皮的冠動脈形成術）向けのガイドワイヤーなど、医療機器分野の製品を主力とする。１１月に発表した２６年６月期第１四半期（７～９月）の売上高は前年同期比１５．６％増の