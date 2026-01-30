マキタがストップ高の水準となる前営業日比７００円高の５３５１円に買われた。同社は２９日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を引き上げた。同時に自社株買いの実施も公表しており、これらを評価した買いが集まった。 今期の売上高予想は従来の見通しから３００億円増額して７６００億円（前期比０．９％増）、最終利益は４５億円増額して７３０億円（