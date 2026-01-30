午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１０１５、値下がり銘柄数は５１１、変わらずは６８銘柄だった。業種別では３３業種中２８業種が上昇。値上がり上位に石油・石炭、鉱業、電気・ガス、非鉄金属など。値下がりで目立つのはサービス、建設、精密機器。 出所：MINKABU PRESS