「ニャンちゅう」の声で親しまれた声優・津久井教生さんは、2019年にALS（筋萎縮性側索硬化症）であることを公表しました。病の進行により2022年に気管切開を決断して声を失いましたが、その背中を押したのは、妻・雅子さんの「生きればいいじゃん」という言葉だったといいます。本記事では、現在、視線入力とAI音声合成を駆使して発信活動を続けている津久井さんご夫妻と、ALS研究の第一人者である東北大学・青木正志教授との対談