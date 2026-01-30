ALSの発症に環境要因や生活習慣がどの程度影響しているかについては、現在も研究が続けられています。喫煙や特定の職業、農薬への曝露などが関連する可能性が指摘されていますが、確定的な結論には至っていません。現時点でわかっている情報をもとに、喫煙とALSのリスク、そして職業や環境曝露の影響について整理してお伝えします。 監修医師：田頭 秀悟（たがしゅうオンラインクリニック） 鳥取大学医学部卒業。「たがしゅう