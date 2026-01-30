アルビレックス新潟は30日、FW谷口海斗がセントラルコースト・マリナーズ（オーストラリア）に完全移籍することを発表した。現在30歳の谷口は2018年に岐阜経済大学からいわてグルージャ盛岡に加入しJリーグでのプレーをスタート。2020年にロアッソ熊本へ移籍すると、2021年に新潟に完全移籍で加入。J3からJ1に昇格するキャリアを過ごしていたが、2025シーズン限りで新潟を退団。海外移籍を模索していた。J1通算83試合15得点