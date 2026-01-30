田谷 [東証Ｓ] が1月30日午前(09:45)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の経常損益(非連結)は1500万円の黒字(前年同期は6300万円の赤字)に浮上し、通期計画の5000万円に対する進捗率は30.0％となった。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の経常利益は前年同期比47.8％減の3500万円に落ち込む計算になる。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q