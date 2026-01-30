30日の外国為替市場のドル円相場は午前10時時点で1ドル＝153円50銭前後と、前日午後5時時点に比べ19銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝183円16銭前後と41銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース