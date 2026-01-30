北海道函館市で2026年1月29日、住宅が燃える火事がありました。火事があったのは、函館市東山2丁目の2階建ての一般住宅です。午後6時半ごろ、付近に住む人から「住宅の2階から炎と煙が出ている」と消防に通報がありました。消防車など15台が出動し、火はおよそ4時間半後に消し止められました。消防によりますと、当時この家に住む人は外出していて、けが人はいないということです。警察や消防が火事の原因を詳しく調べています。