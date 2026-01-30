函館海上保安部は1月30日、北海道・せたな町の太櫓漁港で発見された遺体が、安否不明になっていた「第二十八八重丸」の乗組員の男性と判明したと発表しました。30日午前8時前、太櫓漁港周辺を捜索していた漁業者が岸壁と波消ブロックの間で、人が倒れているのを発見し、その場で死亡が確認されました。函館海上保安部によりますと、死亡したのは安否不明になっていた漁船「第二十八八重丸」の乗組員・澤谷大史さん（48）と判明した