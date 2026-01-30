近畿地方は北部を中心に雪となっていて、ＪＲ西日本の一部区間では倒木のため、運転再開の目処はたっていません。ＪＲ西日本によりますと、始発から運転を取りやめている北陸線の長浜ー敦賀間は、近江塩津駅と余呉駅の間で倒木が見つかったことから対応中で、午前９時半現在、運転再開の見込みはたっていません。いっぽう始発から取り止めていた湖西線の近江今津ー近江塩津間は運転を再開していますが、遅れが生じています。