2023年の「THE W」女王である紅しょうが・稲田美紀が、副賞で撮影した「東京カレンダー」の秘蔵カットを公開。普段の芸人としての顔とは一線を画す、大人の色香漂う表情にスタジオからは驚きとツッコミが飛び交った。【映像】谷間を見せ妖艶な稲田の写真1月29日、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が放送。当番