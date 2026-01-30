宮崎県都城市は２９日、菓子メーカー「ロッテ」（東京）と都城運動公園野球場など３施設の命名権（ネーミングライツ）契約を結んだと発表した。プロ野球・千葉ロッテマリーンズの一軍が２月１日から同市で初の春季キャンプを行うことがきっかけとなった。商品名にちなみ、野球場は「コアラのマーチスタジアム」になる。残る２施設は、屋内競技場が「パイの実ドーム」、投球練習場（ブルペン）が「クーリッシュブルペン」。来年