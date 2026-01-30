京都市の松井孝治市長は２９日の定例記者会見で、民泊の規制を強化する方針を表明した。立地や営業日数を制限し、２０２６年度中に、民泊の営業に関連する条例改正を目指す。市によると、住宅宿泊事業法（民泊新法）に基づく届け出は１０８８件（昨年１２月現在）。一方、騒音やごみの出し方を巡る通報が昨年４〜１２月、２６４件に上るなどトラブルが相次ぎ、市民から規制強化を求める声が上がっていた。こうした状況を受け