阪神の先乗り合同自主トレが３０日に２日目を迎え、岩崎優投手と高橋遥人投手、岩貞祐太投手、糸原健斗内野手が合流した。２月１日にキャンプインを迎えるが、続々と沖縄入りしている。ただ、１２球団唯一の契約未更改となっている佐藤輝明内野手は姿を見せていない。