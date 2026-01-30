Image: NIG_online こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。雨の日の車の乗り降り、ちょっと緊張しませんか？ ドアをほんの少し開けた隙間から雨粒が入り込み、スーツの袖がぐっしょり濡れてしまう。あの瞬間の「あ、やってしまった」という感覚、以前からずっと苦手でした。気持ちまで湿ってしまう雨の日の不便に寄り添ってくれるのが、もたつかず開閉