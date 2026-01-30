最後に笑うのは誰か。ＭＬＢのスプリングトレーニングが２月に迫り、今季の戦力を占うストーブリーグは大詰めを迎えている。日本球界からは新たに村上宗隆内野手（２５）がホワイトソックスと２年総額３４００万ドル（約５３億円）、今井達也投手（２７）がアストロズと３年総額５４００万ドル（約８５億円）、岡本和真内野手（２９）がブルージェイズと４年総額６０００万ドル（約９４億円）で、それぞれ契約した。米全国紙