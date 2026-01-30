ロッテは30日、ネフタリ・ソト内野手がチームキャプテンに就任することになったと発表した。ソトは球団を通じて「チームの勝利に最大限貢献し、最高のシーズンを送りたいです。チームとして必ず優勝するという目標をみんなで持ち、しっかりと良い準備をキャンプからしたいと思います。とにかく勝つしかないです。チーム、ファンのために。全員で勝利に向かって努力し、全員が勝利に値するシーズンにしたいです」とコメント。