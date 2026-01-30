明日31日(土)にかけて、北海道から山陰にかけての日本海側は広く雪が降り、局地的に降り方が強まるでしょう。東北や北陸、近畿北部では、短時間に積雪が急増し、大雪のおそれがあります。すでに大雪となっている所で、さらに積雪が増えるため、交通への影響が長引きそうです。北陸など交通への影響が長引くおそれ明日31日(土)にかけて、日本海側は広い範囲で雪が降るでしょう。特に、東北の日本海側や北陸、近畿北部では、局地的に