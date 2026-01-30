ハリウッド女優・マーゴット・ロビーが主演とプロデュースを務める映画「嵐が丘」（日本公開２月１３日・エメラルド・フェネル監督）のワールドプレミアが２８日（日本時間２９日）米・ロサンゼルスのチャイニーズ・シアターで開催され、ジェイコブ・エロルディら出演者と共に参加した。原作はエミリー・ブロンテ生涯唯一の作品となった世紀のベストセラー小説「嵐が丘（ＷｕｔｈｅｒｉｎｇＨｅｉｇｈｔｓ）」（１８４７年刊