◇米男子プロゴルフ下部ツアーパナマ選手権第１日（２９日、パナマ・パナマＧＣ＝７５３４ヤード、パー７０）米男子下部ツアー今季第３戦の第１ラウンドは日没サスペンデッドとなった。石川遼（カシオ）は１バーディー、５ボギーで４オーバーの７４で回り、暫定１０９位と出遅れた。杉浦悠太（フリー）は２バーディー、２ダブルボギーの２オーバー７２で暫定６９位。大西魁斗（フリー）は１バーディー、６ボギーで５オー