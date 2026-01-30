そのボディラインは崩れることなく、さらに輝きを増す。「大和証券Mリーグ2025-26」、1月29日の第1試合でKADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）が出場。多数のグラビアでファンを魅了している“役満ボディ”を披露。「驚異的に脚が長い」「小顔すぎるやろ」と絶賛された。【映像】「脚長い」「小顔すぎる」と絶賛される岡田紗佳のスタイルプロ雀士として活躍する一方、学生時代からモデル、さらにはバラエティ番組を中心にタ