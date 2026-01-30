JR上野駅で架線が断線した影響で、午前9時半現在、常磐線などで運転の見合わせが続いています。電車の上の架線が波打つように曲がっています。JR東日本によりますと、きょう午前7時前、上野駅で架線が断線して停電が発生した影響で、常磐線などで運転の見合わせが続いています。運転見合わせの区間は、午前9時半現在、▼常磐線快速電車の品川駅−取手駅間の上下線、▼常磐線の上野駅−土浦駅間の上下線などで、運転再開の見込みは