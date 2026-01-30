栃木県内の定点の医療機関で報告されたインフルエンザの患者の数が注意報レベルを超えました。 県内の定点の医療機関で１月１９日から２５日までの間に報告されたインフルエンザの患者数は６６０人で３週連続で増加しました。 １つの医療機関あたりでは１４．０４人と県内全域で注意報レベルの１０人を超えました。 保健所の管内別でみますと宇都宮市と県南、県北、安足で注意報レベルを超えています。 溶連菌感染症は患者数は