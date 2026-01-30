２０２６年度から始まる栃木県の県政の新たな基本方針となる、「次期プラン」策定のため協議を行う懇談会が２９日、宇都宮市の県公館で開かれ、県から示された最終案を了承しました。 栃木県の次期プラン「新とちぎ未来創造プラン」は、来年度から５年間を計画期間としています。前回の会合で２次素案が示されその後、１２月から１月までパブリックコメントが行われました。 この日示された最終案は、パブリックコメントで寄せら