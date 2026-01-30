全国の農業系高校が栽培したコメのおいしさを競うコンクールで、最高金賞を受賞した矢板市の高校の生徒らが２９日、森島武芳市長に結果を報告しました。 市役所を訪れたのは、矢板高校農業経営科の生徒１０人です。このうち作物を専攻するグループは１２月、茨城県つくばみらい市で行われた、栽培したコメのおいしさを競う「全国農業高校お米甲子園」で最高金賞を受賞しました。 矢板高校では、これまでに、次点の金