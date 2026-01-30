女性アイドルグループ・ひめもすオーケストラのメンバーで気象予報士の椿野ゆうこ（25）が29日までにインスタグラムを更新。無加工の自撮り写真をアップした。椿野は「無加工iPhoneカメラです今年去年」とつづり、今年と去年の2枚の写真を投稿した。続けて「1年でだいぶお肌マシになれたかな?特にアゴとほっぺのニキビが良くなったよー!!!うれしい!」と喜びをつづった。この投稿にフォロワーからは「加工なんて不要」「無加工